هنا الزاهد تتلقى جواب غرامي من معجب سري..فكيف كان تعليقها ؟

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت الفنانة هنا الزاهد جواب غرامي من معجب سري لها لم تفصح عن اسمه لكنها اكتفت فقط بذكر التقاءها به لآخذ هذا الجواب.

كيف كان تعليق هنا الزاهد على هذا ؟



وعلقت هنا الزاهد من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة الجواب من خلال خاصية إستوري معلقة:"رسالة من أجمل قلب التقيته أمس".



ماذا قال المعجب السري خلال رسالته ؟



وأكد المعجب السري لـ هنا الزاهد الذي أطلق عليها لقب «حياتي كلها» في رسالته، أنه سيبقى دائمًا إلى جانبها ويتابعها في جميع نجاحاتها وتألقها، خاتمًا رسالته قائلًا:"أحبك وأعشقك جدًا"

آخر أعمال هنا الزاهد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



والعمل يدور في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، يظهر خلاله هشام ماجد بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، ويظهر كل منهما بشخصيتين بالعمل.



أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة





والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.