نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'من أقوى أفلام الأكشن'.. إلهام شاهين تشيد بفيلم "ولاد رزق 3” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها من العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق-القاضية"، بالمملكة العربية السعودية.





وظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانا باللون الأسود، كما قامت بالتقاط الصور مع بعض النجوم.





وعلقت إلهام على الصور قائلة: "حفل العرض الخاص لفيلم أولاد رزق في الرياض، مبروك لكل المشاركين في الفيلم أمام ووراء الكاميرا، فيلم من أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية، ربنا يوفقكم".

قصة فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر عمل قدمته إلهام شاهين حكاية ألفريدو التي عرضت ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي سلطت الضوء على مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، وقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل.