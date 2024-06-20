شاهد.. هالة صدقي برفقة ليلى علوي وإلهام شاهين في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة هالة صدقي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة برفقة ليلى علوي وإلهام شاهين.





وظهرت هالة صدقي في الصورة برفقة النجمة ليلى علوي وإلهام شاهين، في الطائرة أثناء ذهابهما لحضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في الرياض.





وعلقت هالة على الصورة قائلة: "إعلان نظارات تفتكروا أحلى نظارة إيه، أكيد أنا، متواضعة بطبعي، كل سنة وأنتم طيبين.. نظارات العيد".





قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

آخر أعمال هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي، مؤخرًا في السينما بفيلم “ الملكة ” وشاركها العمل كل من: باسم سمرة، محمد رضوان، كريم عفيفي، دينا، شيرين رضا، تأليف هشام هلال ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وجاء الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

كما عرض للفنانة هالة صدقي على شاشة التلفزيون مؤخرًا مسلسل جعفر العمدة التي شاركت في بطولته إلى جانب كلًا من النجوم محمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، والفنان عصام السقا والفنانة جوري بكر، والفنانة دعاء حلمي، والفنان أحمد فهيم، ومنذ رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي.