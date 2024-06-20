فن ومشاهير

الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

فى إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية لمواكبة التطور وتطويع أدواته للإرتقاء بالموسيقى والفنون تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى السابعة مساء الإثنين ٢٤ يونيو على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافى بعنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى فرص وتحديات".

 

  ويشارك نخبة من الخبراء والمتخصصين هم الدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للإتحاد العربى للملكية الفكرية، الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، المهندس زياد عبد التواب مساعد امين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى والملحن والمطرب عمرو مصطفى وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.

03a05eb94d.jpg
الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعي بصالون الأوبرا الثقافى
47dc739d29.jpg
الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى
0f68d81cc8.jpg
الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى
2e294c0196.jpg
الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى
fffe0a81c2.jpg
41f5c79fec.jpg
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا