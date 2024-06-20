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أحمد جودة - القاهرة -

فى إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية لمواكبة التطور وتطويع أدواته للإرتقاء بالموسيقى والفنون تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى السابعة مساء الإثنين ٢٤ يونيو على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافى بعنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى فرص وتحديات".

ويشارك نخبة من الخبراء والمتخصصين هم الدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للإتحاد العربى للملكية الفكرية، الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، المهندس زياد عبد التواب مساعد امين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى والملحن والمطرب عمرو مصطفى وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.

الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعي بصالون الأوبرا الثقافى

الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى

الموسيقى فى عصر الذكاء الإصطناعى بصالون الأوبرا الثقافى