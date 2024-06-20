نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يشارك جمهوره صورة من موقع تصوير فيلمه "Sikandar" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك السلطان سلمان خان جمهوره صورة من موقع تصوير فيلمه القادم #Sikandar وعلق: "اتطلع إلى عيد 2025 مع فريق Sikandar إنتاج Sajid Nadiadwala ، إخراج AR Murugadoss تشاركه البطولة لاول مرة النجمةRashmikaMandanna

سلمان خان

وبدء سلطان بوليوود سلمان خان تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "Sikandar" يوم الأربعاء الماضي، بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ليكون جاهز للعرض خلال السيزون الشتوي.

كما تعاقد سلمان على فيلم جديد مع المخرج اتلى كومار ومن المقرر أن يكون الفيلم اكشن وإنتاج ضخم، وارى التعاقد مع باقي فريق العمل المشارك في الفيلم.

ويذكر أن تلقت الشرطة الهندية الشهر الماضي بلاغًا بمحاولة إغتيال النجم الهندي الشهير سلمان خان من أمام منزله، وذلك مساء أمس الأحد، وبعد عدة تحريات أشارت التقارير.

نقلا عن الشرطة الهندية أن شخصين مجهولين أطلقا الرصاص خارج مقر إقامة النجم سلمان خان في مومباي وذلك وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

آخر أعمال سلمان خان:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهندية والعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.