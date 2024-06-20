أحمد زكريا يتألق بحفل غنائي مميز في رابع أيام عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد أحد أندية مدينة الشروق حفلًا غنائيًا مميزًا للفنان أحمد زكريا، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الجمهور من مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بصوته العذبة وأغانيه المحبوبة.

تفاصيل حفل أحمد زكريا

وألهب زكريا الحماس في الحفل من خلال تقديم مجموعة من أشهر أغانيه، مثل "أنا موافق" و"البطل" و"وبصبح عليك" و"ودي حقيقة" و"فرحة" و"ليني بقي" و"عشرة علي عشرة" وغيرها الكثير.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع زكريا، مرددين معه كلمات الأغاني ورقصوا على أنغامها، مما خلق أجواءً من الفرح والسعادة غمرت المكان.

وقد عبر العديد من الحاضرين عن سعادتهم الغامرة بهذا الحفل، مؤكدين أن زكريا من أهم وأشهر المطربين الشباب في مصر، وأنهم يستمتعون دائمًا بأغانيه وأدائه المميز.

ويُعد هذا الحفل هو واحد من ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يقيمها زكريا خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

آخر أعمال أحمد زكريا

يذكر أن آخر أعمال أحمد زكريا كان طرحه أغنية "البطل" وهي من كلمات محمود هلال، ألحان محمود هلال، توزيع موسيقي مادو الفظيع، وإخراج ساهر.

ومن كلمات الأغنية: البطل اللي بحبها نجمه وعايز اوصلها متبروزه علي وضعها ومفيش م النوع دا اتنين عقلي ف تفصيلها انشغل سحراني وعملالي عمل حلاوتها احلى من العسل معرفش دي جتلي منين بتعدي بتعمل قلق دنا قلبي عليها ادلق عقلي من الدنيا اتسرق وبقيت علشانها بعيش دي حبيبتي خطر ع النظر معرفتش اخد حظر سحرتني ف لمح البصر وإني أشوف غيرها مفيش شكلها نزله من السما بصراحه دي مش هنا ولا عمري هشوف زيها ودي.

وكانت آخر أعمال شاهيناز طرحها أحدث أغانيها "وحش الكون" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وكانت الأغنية من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة.