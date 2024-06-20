نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافعة شعار كامل العدد.. حفلات تامر حسني تتربع على عرش موسم غناء عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض تامر حسني سباق عيد الأضحى المبارك بحفلتين غنائيين تصدر بهم التريند وأصبح حديث السوشيال ميديا نظرًا لتميز فقرات هذه الحفلات عن المعتاد، ويبحث تامر حسني عن التجديد والإختلاف فيسعى بالإنفراد منذ بداياته وهو ما يجعل حفلاته ترفع شعار كامل العدد نظرًا لقاعدة الجماهيرية من الأجيال المختلفة.

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك



أحيى تامر حسني حفل بالتجمع الخامس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل الحفل أكبر عدد حضور جماهيري وتفاعل كبير من الجمهور.



فقرات حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

كانت البداية مع صعود تامر حسني لافتتاح الحفل طائرًا على أرتفاع 120 متر مثلما فعل من قبل بحفل مارينا لكن هذه المرة كانت الأخطر لكونه يتحرك فوق الجمهور حتى يصل إلى آخر شخص في الحفلغ ويهبط وسط الجمهور ليسلم عليهم، كما أحتفل بيوم ميلاد فتاة على الهاتف وقام بغناء أغنية "كل سنة وانت طيب"، وأيضًا سماع صوت أحد العمال وتقديمه للجمهور وأعطاء فرصة الغناء له.

حفل تامر حسني بكفر الشيخ آخر أيام عيد الأضحى



كما أحيا تامر حسني حفل ضخم أمس بكفر الشيخ على هامش احتفالات موسم عيد الأضحى المبارك، ورفع الحفل شعار كامل العدد أيضًا وقدم تامر حسني به باقة من ألمع أغنياته التي تفاعل معاها الجمهور.



تامر حسني يحصد ملك المسرح بجدارة



يواظب حسني دائما على التجديد في شكل المسرح في كل مرة، فيبحدث عن التجديد دائما، وهو ما جعله يدخل هذا الحفل من وسط جمهوره ليكون أكثر قربًا لهم، كما قدم مجموعة من الوجوه الشابة للغناء معه على المسرح بالإضافة للأطفال.



آخر أعمال تامر حسني الغنائية



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية قدها الذي حقق بها نجاح كبير جدًا

كلمات أغنية قدها لـ تامر حسني



متجمعين، على كل حلو في السنين

على كل خير متلككين

في كل فرصة مش فين وفين متجمعين

متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل

وإن اللي فات مشوار طويل

والفرح قرب وأهو بالدليل متجمعين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقول لها

قدها، قدها، قدها

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود

ومصممين، ع الوعد وبكرة ملهوفين

وفي الأحلام متشعبطين

وبقلب جامد فيها ماسكين ومتبتين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقول لها

قدها، قدها، قدها

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود

آه) قدها، قدها، قدها)

قدها، قدها، قدها، قدها وقدود

وكل حاجة بييجي وقتها

بنروح لها قدها، قدها وقدود