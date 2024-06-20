عبير صبري تستعد لتصوير فيلم "اتنين × واحد"

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أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة عبير صبري لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك.



فريق عمل فيلم اتنين × واحد



الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



أحداث فيلم اتنين × واحد



تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.



تصريحات عبير صبري عن الوسط الفني



كشفت عبير صبري عن الشئ الذي يزعجها في الوسط الفني، وهو عدم حصولها على حقها، قائلة: "أنا لم أخذ حقي فى الوسط الفنى على مدار مسيرتي ومشواري المهني ولكن واخدة حقي عند الجمهور، ولكني أثق في نفسي وفي موهبتي".

وتحدثت أيضًا عن الأشياء التي تزعجها في الوسط الفني، مُعلقة: "الوسط الفنى مثل أى وسط آخر به الكثير من الأمور التي لا أحبها، وهناك ناس بتاخد مكانة أكبر منها وناس أخرى لا تجد المكانة المناسبة وهذا بسبب الوسطة أو العلاقات".

اخر أعمال عبير صبري



وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في مسلسل حدوتة منسية مع الفنانة سوسن بدر، والذي تمّ عرضه في الموسم الشتوي الماضي، قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، وحقق المسلسل ردود أفعال قوية، بعدما جسدت دور جديد عليها لأول مرة من خلال شخصية دهب، وتضمن المسلسل العديد من الرسائل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم سوسن بدر، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمود حجازي، محمد علي رزق، وهو من إخراج محمد محدي الدين وتأليف محمود حمدان