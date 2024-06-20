نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع الدكتور.. روجينا تكشف عن سبب إصابتها بحرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة روجينا عن إصابتها بحروق في وجهها وذلك أثناء قضائها إجازة عيد الأضحى مما أثار الجدل حول ما أصابها في وجهها.

إصابة روجينا بحروق في الوجه



حيث قامت روجينا بنشر صورة لها وذلك بعد إصابتها بالحرق، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: الحمد لله والشكر لله اتحرقت في العيد من الشمس وبقضي إجازة العيد مع الدكتور.

وكشفت روجينا، عن سبب إصابتها بالحروق في وجهها، كما وجهت نصيحة لجمهورها، قائلة: مجرد ساعة في الشمس، كنت كده وبقيت كده، ابعدوا عن الشمس.

آخر أعمال روجينا

يذكر أن آخر أحداث روجينا كان مشاركتها في مسلسل سر إلهي والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.