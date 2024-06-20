نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم “ولاد رزق 3 - القاضية” أن يحقق نجاحًا غير مسبق على مدار 8 أيام فقط من عرضه، فحقق طفرة سينمائية مصرية وعربية بتحطيم الأرقام القياسية، حيث وصلت إيراداته إلى 113 مليون جنيه بعد أسبوع عرض داخل مصر، بجانب نجاحه في دور العرض العربية خاصةً في المملكة العربية السعودية.

قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 130 مليون جنيه فيلم كيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تخطت إيراداته 120 مليون جنيه فيلم ولا رزق 3 -القاضية بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 113 مليون في 8 أيام عرض فقط فيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز تخطت إيراداته 105 ملايين جنيه فيلم ولا رزق 2 بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 100 مليون و400 ألف جنيه فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة تخطت إيراداته 80 مليون جنيه فيلم الحريفة بطولة نور النبوي تخطت إيراداته 75 مليون جنيه فيلم الممر بطولة أحمد عز تخطت إيراداته 74 مليون جنيه فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تخطت إيراداته 67 مليون جنيه فيلم البدلة بطولة تامر حسني تخطت إيراداته 67 مليون جنيه

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.