نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف نضج فني توج بالنجاح المستحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حالة من النضج الفني الملحوظ وصل لها الفنان عمرو يوسف خلال السنوات الأخيرة، ويواصل في تطويرها والمحافظة عليها، ونشاهده في كل تجربة فنية جديدة يخوضها بشكل مختلف وناضج عن ما قدمه من قبل.

عمرو يوسف

ليصبح نجما شاملًا وخيار موفق للمخرجين وصناع الأعمال، يستطيع تقديم أي شخصية وأي دور، أصبح لديه الثقة الكاملة في نفسه وفي موهبته، فنجد منذ ظهوره على الساحة الفنية من خلال بوابة النجم الراحل نور الشريف كان المخرجين يعتمدون على وسامته في الأدوار.

لكن مؤخرًا تغير الأمر وأصبح يعتمد عليه في تجسيد أي شخصية بداية من شخصية الضابط في مسلسل "الكتيبة 101"، وفيلم شقو الذي عرض في موسم عيد الفطر والتي أظهر بشكل واضح وصريح أن عمرو يوسف يستطيع أن ينافس وبقوة على شباك التذاكر، وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية ووصل مجموع إيراداته إلى 80 مليون جنيه.

عمرو يوسف

لنعود معه بعد ذلك مع شخصية ربيع في فيلم "ولاد رزق 3" والتي نلاحظ أيضا مدى تطور الشخصية وتطور عمرو يوسف في أدائه المختلف تمامًا عن الجزء الأول والثاني، وخاصة بعد أن وصف عمرو الأمر بأن "شخصية ربيع كبرت معه وكبر هو معاها".

ويظهر هذا التغير من خلال أحداث الفيلم وثقة عمرو في نفسه أثناء أداء الشخصية، ونكون لا نبالغ عندما نقول أنه يعتبر أفضل من قدم دوره ببراعة خلال الأحداث.

عمرو يوسف

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3":

ويذكر أن وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.