محمد الشرنوبي يكشف عن التغيرات التي طرأت عليه

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد الشرنوبي" ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق مع إبراهيم فايق"، وتحدث فيه عن العديد من طباع شخصيته والأشياء التي يحبها.

وكشف محمد الشرنوبي عن التغبير الذي طرأ في شخصيته بعد مروره بالعديد من الأشياء التي جعلت منه شخص أقوى وأنضج، وأن افضل الأماكن بالنسبة له تكون في سيناء دون عن غيرها من مدن العالم.

تصريحات محمد الشرنوبي

كما أوضح محمد الشرنوبي النضج الكبير الذي يصاحبه الآن في شخصيته، وأوضح أن السبب يرجع إلى خطوة الطلاق التي اتخذها منذ فترة، فقال: "بحس إني نضجت بدري وبدأت شغل بدري جدًا ودخلت تحديات كبيرة مع الحياة بدري واتجوزت وطلقت بدري، وعملت كل حاجة في حياتي بسرعة".

وتابع: "لما بحب أبقى رايق بحب أسافر خاصة سيناء، أكثر حتة في الدنيا بتخليني هادي ورايق وهمومي كلها بتسقط، بتروح فجأة مبتفكرش في أي حاجة، ولا تمسك موبايلك، فجأة بتحس إن الهم اللي على قلبك بيختفي دي حاجة إلهية جدا ملهاش تفسير، سافرت المالديف وحتت تانية كتير مفيش حاجة زي سيناء.

وأضاف في حديثه عن الفرق بين اللحن والتوزيع، فقال الشرنوبي: "في فرق بين اللحن والتوزيع، والناس دائما فاهمة العكس واللحن الكلمة لما بتتغنى، والتوزيع بيكون من لما بتبتدي تحط مزيكا على الألحان عشان تطلع أغنية وبيكون كلمات مصاحبه لـ اللحن".

آخر محمد الشرنوبي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي أغنية استغنينا التي طرحهت بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، وجاءت تحت عنوان "استغنينا" والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي إلهامي دهمية.

وسبق أغنية "استغنينا" أغنية "ما كفاية" التي طرحها الفنان محمد الشرنوبي وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو عيسى أسود.