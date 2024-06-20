نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الله تطرح كليب أغنيتها الجديدة "عم المغرور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة آية عبد الله، كليب أغنيتها الجديدة "عم المغرور" عبر قناتها على يوتيوب،وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وحققت أغنية عم المغرور، نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهى من كلمات احمد الكدواني، ألحان وتوزيع إسلام فتحي مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن احدث اعمال المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة، أغنية بخاف مني

وتقول مطلع الأغنية:



‏كلمة هأقولها لك م الآخر فوق من أوهامك فوق جرا ايه يا عم المغرور هتسبني ياريت ما تغور ده أنا بعدك عشت في الجنة والضلمة اهي صبحت نور جاي تتكبر علي مين ده أنا من تقع ما تقوم مش فارقة تروح على فين كل ما بتخف تعوم مش بالكلام قرب وجرب قلبتي لو ع الغرور يا ابني أنت جيت لي في حتتي دي نصيحة ليك ما تجيش في يوم على سكتي ما بلاش عناد ده أنا فيا عند هيقتلك خلصت كده بقي صعب قلبي يحنلك وهحن ليه أو يعني ليه هأتحملك

مش عايزة صداع ومناهده ده انا عايزه ليمون عشان اهدي ده مفكر يعني له قيمه وواقفلي كمان على الوحدة روح بقى مع 1000 سلامة قوم روح يا بتاع ماما متخدش لبان بالباقي خدلك بالباقي كرامة مش بالكلام قرب وجرب قلبتي لو ع الغرور يا ابني أنت جيت لي في حتتي دي نصيحة ليك ما تجيش في يوم على سكتي ما بلاش عناد ده أنا فيا عند هيقتلك خلصت كده بقي صعب قلبي يحنلك وهحن ليه أو يعني ليه هأتحملك

رابط الأغنية

