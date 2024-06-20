نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقانا قريبًا.. كاظم الساهر يروج لحفله في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم كاظم الساهر لحفله القادم في القاهرة، حيث شارك بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق كاظم الساهر على البوستر قائلا: "أحبائي، ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد كريد لاند بالقاهرة الجديدة.”.





وتابع: "ولو كان عندكم أي استفسار الرجاء الاتصال بالأرقام الموجودة في البوستر. لو جايين الحفل، اتركوا لي كلمة "جايين" في التعليقات ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك!.





آخر أعمال كاظم الساهر





وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبومًا غنائيًا جديدًا حمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وضم الألبوم 13 أغنية، وكانت جميعهما من ألحانه، وهم: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا"

تفاصيل أغنية يا وفية

وضم الألبوم أغنية قدمها الساهر على طريقة الفيديو كليب وهي "يا وفية"، التي كانت من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، صديق كاظم الساهر، وهي من ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وتبدأ بهذا المقطع:

كلمات الأغنية

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ