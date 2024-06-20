نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تحيي حفل افتتاح مهرجان موازين غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد صوت مصر أنغام لإحياء حفل إفتتاح مهرجان موازين بالمملكة المغربية مساء غد الجمعة وذلك بعد ساعات من تصدرها تريند "x" ومواقع التواصل الإجتماعي بالخليج عقب النجاح الكبير الذى حققه حفلها في عيد الأضحى الذي أقيم على مسرح آرينا بالكويت والذي شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق متخطيا الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان.

وتلتقى أنغام مع جمهورها بمهرجان موازين على منصة النهضة وسط ترقب وتشوق لمحبيها حيث يحظى الحفل اهتماما إعلاميا كبيرا في المغرب خاصة وإنه يأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات تقريبا.

حفل أنغام في الكويت:

كما شهد حفلها بعيد الاضحي في الكويت مصر عاصفة من التصفيق الحار لقرابة 5 آلاف فرد وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان وذلك بمجرد صعودها علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية.

واطربت أنغام الحضور بوصلة رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة ومرورا ب "ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلي بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"،"هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تواجدها علي خشبة المسرح.

وتصدرت أنغام مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة"، وقبيل حفل أوبرا دبي تصدرت التريند أيضا عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".

آخر أعمال أنغام:

ويذكر أن آخر أعمال أنغام هي أغنية أغنية خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات YouTube، ومنصات الموسيقى المختلفة من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

كلمات أغنية "خليني شوية"

من أول ما ابتدينا في الكلام (في الكلام (من أول لمسة بينا في السلام (في السلام أنا قلبي حس يومها أوام، أوام

(إحساس غريب صعب أقوله (أقوله وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كأني روحي واخذة ع المكان كل اللي جوة مني في عيني بان، ما أنا عشت ليك عمري بطوله حبيتك، من كلمة ونظرة عين، حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)