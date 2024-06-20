نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ألفت إمام ضيفة برنامج واحد من الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة ألفت إمام ضيفة على برنامج واحد من الناس والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، في حلقة فنية خاصة، مساء الإثنين المقبل.

وسوف تتحدث ألفت إمام عن عودتها من خلال للساحة الفنية مسلسل "كامل العدد" وشخصية الجدة فاتن.

كما تتطرق أثناء الحلقة للحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها، حيث قدمت ما يقرب من 95 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، مرورًا بعدد من المحطات الهامة في حياتها، ومنها مسلسل رأفت الهجان، وأيضًا مشاركتها مع النجم أحمد زكي في فيلم هيستيريا، وأيضًا دورها بمسلسل ونيس.

كما ترد على الإشاعات التي تداولت أنها انسحبت من مسلسل "فالنتينو"، والسر الذي جعلها بعيدة عن السوشيال ميديا؟، والسر فى وحدتها وتعيش مع نفسها، وما السر الذي جعل البعض يقول إن في خلاف بينها وبين الفنانة نادية الجندي.

كما تتحدث عن حياتها الخاصة وأسرتها والصدمة التي أصابتها بوفاة والدتها ومدى تأثيرها عليها.

آخر أعمال ألفت إمام

يذكر أن آخر أعمال ألفت إمام كان مشاركتها في مسلسل كامل العدد +1 والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.





حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبًبا عائقًا أمام العلاقة بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي ظروفهما والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، وعرض في موسم رمضان 2023 وحقق العمل نجاحا كبيرًا ولكنهما يقرران الزواج



أبطال مسلسل كامل العدد +1







مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل قناة الحياة.

