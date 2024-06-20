نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يطرح أغنية "حلو الحب".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب اللبناني وائل كفوري، منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة "حلو الحب"، على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





تفاصيل أغنية حلو الحب لـ وائل كفوري

وأغنية حلو الحب من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.





كلمات أغنية "حلو الحب"





بعد الدنيا بتجيب عشا الوفا.. ما خمسة اللهف بقلوب العاشقين، الحب بين الناس بعده ما اختفى.. وبعده القلب بيدق، حلو الحب لما يجمع بين قلبين ويخليهم شخص واحد.. من بعد ما كانوا اتنين عايشين لبعض وحاسين ببعض"





آخر أعمال وائل كفوري



وطرح الفنان وائل كفوري، خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة” وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.





كلمات أغنية لآخر دقة





بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

مكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضل

جوا محفوظ ومكتوب

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انتِ وأنا والايام

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انتِ وانا

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى