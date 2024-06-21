نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تتصدر التريند بـ "قال في حقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة بسمة بوسيل أن تنافس كبار النجوم، فتصدرت أغنيتها الجديدة "قال في حقي" تريند "يوتيوب" وذلك خلال يومين من طرحها، حيث وصلت عدد المشاهدات عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" 200 ألف مشاهدة.

وتعد أغنية “قال في حقي” ثاني أغنيات بسمة بوسيل في مشوارها الفني، بعد نجاح أغنية البدايات بتوقيع تامر حسني، وهى من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم، وذلك بالتزامن مع احتفاليات موسم عيد الأضحى المبارك.

كلمات أغنية “قال في حقي”

من إجابته عن سؤال.. إنتوا سيبتوا بعض ليه ؟؟

قلبى حن له ومال.. إنى أرجع تانى ليه

كان فى رده ع اللى كان.. حزنه باين من عينيه

والغريبة إنه كمان.. جاب اللوم والعيب عليه

قال في حقى كل خير

قال كلام عاقل كبير

قال خلافتنا عشان

إنى كنت عليه كتير

قال عمره جنبى ما خاف

وإنه زيى في يوم ما شاف

وإن أنا هفضل فى قلبه

حبه الأول والأخير

لامنى قلبى على اللى فات.. وإن أنا فرطت فيه

فات شريط الذكريات.. واشتقت للمسة إيديه

إزاى ما قدرتش أشوف.. قيمته غالية أد إيه

مهما كانت الظروف.. ده اللي ما يتفرطش فيه

تفاصيل أغنية "البدايات"

أغنية “البدايات” لـ بسمة بوسيل من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.