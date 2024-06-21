خالد النبوي يوجه رسالة لطاقم عمل فيلم "أهل الكهف"

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان خالد النبوي رسالة شكر لطاقم عمل فيلم "أهل الكهف"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر "النبوي" مجموعة من الصور أثناء تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلا: "شكرا عمال السينما في فيلم أهل الكهف، أنتوا الكنز الحقيقي للسينما المصرية، أنتم سبب رئيسي في وجود فيلم بهذا الحجم، وتحملتم مشقة كبيرة من أجل استكمال التصوير".

وأضاف موجهًا الشكر لمنتج العمل قائلا: "شكرا المنتج محمد الرشيدي على إصرارك لاستكمال تصوير الفيلم،أهل الكهف حاليا في دور العرض".



أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.