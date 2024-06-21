نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "يا دمعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال،لطرح أغنية جديدة له بعنوان "يا دمعي"، من المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال.

منشور رامي جمال

وكان رامي جمال، قد شارك جمهوره منذ قليل بصورة البوستر الرسمي للأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "يا دمعي، أغنية مختلفة جدًا حتي باين من البوستر إن الاغنية اسمها عكس صورتها".



وأكد رامي جمال على أنه يعتبر تلك الأغنية من أهم التجارب الموسيقية التي قام بتنفيذها في مشواره الفني، قائلًا: "ميعادنا الاربعاء الجاي ان شاءالله أنا بعتبرها من أهم التجارب الموسيقية اللي عملتها في مشواري، تحبوا انزل منها تصبيره ولا انزلها الأربعاء مرة واحدة".

آخر أعمال رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا ألبوم "خليني أشوفك" الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتصدر تريند" يوتيوب "بكل أغانيه، وضم الألبوم 15 أغنية وهم خليني أشوفك، بقول وأكدب، "بضيع وقت" وهي من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض" وهي من كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "وهي من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي،أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "وهي من كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين،أغنية "عادي أنساك" وهي من كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين" وهي من كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي،أغنية "أهـو" وهي من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم" وهي من كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة، أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "وهي من كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم،أغنية "بيكلموني" وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين،أغنية "هنسى اسمك" وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.