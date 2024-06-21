فن ومشاهير

مشاهير تزوجوا من دون إشهار أمر زواجهم للجمهور(تقرير)

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

معظم المشاهير يختارون الزواج بعيدًا عن الضوء العام، حفاظًا على خصوصيتهم ولتجنب الاهتمام الإعلامي الزائد، فكل شخص حر بحياته، فمن المهم أن نركز على المسيرة والأعمال الفنية ولا نركز على حياتهم الشخصية. 

 

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن  مشاهير تزوجوا من دون إشهار أمر زواجهم للجمهور
 

بيونسيه وجاي زي:
 

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تزوجا في عام 2008 بحفل صغير جدًا وسري في نيويورك. لم يُعلن عن الزفاف إلا بعد ستة أشهر.

كيتي بيري وأورلاندو بلوم

 

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تزوجا في عام 2010 في حفل صغير في البحر الأبيض المتوسط. لم يكشفا عن زواجهما إلا بعد عدة أشهر.

رايان رينولدز وبليك ليفلي:
 

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تزوجا في عام 2012 في حفل سري في جنوب كارولينا. لم يتم الإعلان عن زواجهما إلا بعد أسابيع.

أميليا هامر وإيدريس إلبا:
 

تزوجا في عام 2019 في حفل صغير في المغرب. لم يُعلن عن زواجهما إلا بعد عدة أشهر.

كريس براون وريهانا:

تزوجا في عام 2017 في حفل سري في باربادوس. لم يتم الإعلان عن زواجهما إلا بعد عدة أشهر.

 

سيلينا غوميز وذا ويكند: 
 

هذا الزوجان أعلنا زواجهما في عام 2021 بعد ارتباطهما بشكل سري لبضع سنوات.

جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل:
 

تزوجا في عام 2012 في حفل صغير في إيطاليا بعيدًا عن الإعلام.

جيسيكا ألبا وكاش وارن: 
 

تزوجا في عام 2008 في حفل خاص في المكسيك بعيدًا عن الضجة الإعلامية.

ليدي غاغا وكريستيان كاريتو:

تزوجا في عام 2015 في حفل سري في الأرياف البريطانية.

براد بيت وأنجلينا جولي: 
 

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زوجان سابقان تزوجا في عام 2014 في فرنسا بحفل صغير وسري.

يبدو أن هؤلاء المشاهير اختاروا الزواج بعيدًا عن الضوء العام، حفاظًا على خصوصيتهم ولتجنب الاهتمام الإعلامي الزائد.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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