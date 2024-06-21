نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه الشكر لفريق عمله لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم تامر حسني رسالة خاصة لفريق عمله وذلك بعد أحدث حفلاته من خلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب تامر حسني:'شكرا لكل عباقرة المسرح اخواتي وحبايبي اللي صدقوني ومشيوا معايا الرحلة وهما مغمضين وماشاء الله وصلوا للتوازي العالمي".

أحيى تامر حسني حفل بالتجمع الخامس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل الحفل أكبر عدد حضور جماهيري وتفاعل كبير من الجمهور.

كانت البداية مع صعود تامر حسني لافتتاح الحفل طائرًا على أرتفاع 120 متر مثلما فعل من قبل بحفل مارينا لكن هذه المرة كانت الأخطر لكونه يتحرك فوق الجمهور حتى يصل إلى آخر شخص في الحفلغ ويهبط وسط الجمهور ليسلم عليهم، كما أحتفل بيوم ميلاد فتاة على الهاتف وقام بغناء أغنية "كل سنة وانت طيب"، وأيضًا سماع صوت أحد العمال وتقديمه للجمهور وأعطاء فرصة الغناء له.

كما أحيا تامر حسني حفل ضخم أول أمس بكفر الشيخ على هامش احتفالات موسم عيد الأضحى المبارك، ورفع الحفل شعار كامل العدد أيضًا وقدم تامر حسني به باقة من ألمع أغنياته التي تفاعل معاها الجمهور.