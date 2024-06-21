نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخور ومبسوط.. تامر حبيب يشيد بفيلم " ولاد رزق ٣" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد السيناريست تامر حبيب بفيلم “ ولاد رزق ٣” وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

https://www.facebook.com/1165809906/posts/pfbid08bvxzP1mzdkruKtYvoxJnUcLxzgMan3TRAoQBndrNe6aQf1qkcU8ZGo85fW4VaHnl/?app=fbl

كتب تامر حبيب:'لسة خارج من السينما و أنا حاسس اني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش و فخور بفيلم معمول حلو قوي ويشرف السينما المصرية، والحقيقة ان ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عمومًا… لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من اي فيلم لطارق العريان"

أضاف:' مبروك يا اصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا اكثر منه كمان".

احتل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" صدارة شباك التذاكر، محققًا ٢١ مليون ليصبح اجمالي ايراداته ١١٣ مليون جنيه.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.

ويشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف".