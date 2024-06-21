نجوم الفن يبدأون التعاقد على دراما رمضان 2025 (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يفصلنا على السباق الرمضاني المقبل 2025 العديد من الشهور وبالرغم من وجود فترة طويلة على بدء السباق الرمضاني المقبل 2025، إلا أن نجوم الفن بدأوا يتعاقدون على مسلسلات رمضان 2025، فيوجد العديد من الفنانين والفنانات أعلنوا عن بدء التحضير.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز اسماء المسلسلات والنجوم الذين بدأوا يتعاقدون على مسلسلات رمضان 2025، وإليكم التفاصيل:-

1-ظافر العابدين

أعلن الفنان ظافر العابدين منذ فترة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "عن عودته إلى المشاركة في موسم دراما رمضان والمشاركة العام المقبل دون الكشف اسم وتفاصيل العمل المرتقب،وقد نشر ظافر العابدين صورة من تعاقده مع إحدي شركات الإنتاج من أجل تقديم مسلسل رمضان 2025.

2-ياسمين عبد العزيز

تعاقد السيناريست عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ليكون هو مؤلف مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في ماراثون دراما رمضان للعام القادم 2025 بعد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي، ولكن لم يتم الكشف إسم المسلسل بعد ولكنه ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية التي تدور في إطار درامي مميز وكانت ياسمين عبد العزيز قد قالت في أحد اللقاءات أنه سيكون من أقوى الأعمال وسيكون مفاجأة للجمهور.

3-محمد أمام

يستعد حاليًا الفنان لخوض تجربة درامية جديدة يُنافس بها في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، ومن المفترض أنه مسلسل مكون من 30 حلقة من إنتاج المنتجة مها سليم ويتم التعاقد مع باقي أبطال العمل.

والجدير بالذكر أنه قد حقق الفنان محمد إمام نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام بمسلسل "كوبرا" الذي طرح في النصف الثاني من شهر رمضان.

4-مي عمر

تحدث المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفًا هو وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تمامًا عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة".

والجدير بالذكر أن المسلسل يحمل اسم “أش أش”

5-عمرو سعد

تعاقد الفنان عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لتقديم عمل درامي جديد في رمضان 2025 يحمل اسم "سيد الناس" لكن دون الكشف قصة وأبطال العمل.

والجدير بالذكر أنه قد غاب الفنان عمرو سعد عن المشاركة في السباق الرمضاني المنقضي، ويذكر أنه قد قدم مسلسل الأجهر عام 2023 لقي نجاحًا كبيرًا.