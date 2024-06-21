نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لريم سامي برفقة زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ريم سامي الأنظار إليها برفقة زوجها محمد المغازي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت ريم في صورة رومانسيه رفقة زوجها مما لفت انتباه متابعيها

قالت الفنانة ريم سامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر اليوم أن والدتها هي صاحبة الفضل عليها وأوضحت: " هي أطيب أم في الدنيا هي علمتنا كل حاجة ومن غيرها احنا ولا حاجة هي قدوة كبيرة لأي ست نفسي لما أكبر ابقى زيها هي ست قوية وحنينة وعندها شخصية مختلفة، هي عمرها مازعقتلي وتاني يوم خلصت جامعة لقيتها بتصحيني الساعة ٧ الصبح بتقولي يلا في شغل أنا معنديش بنات تقعد في البيت ونزلت اشتغلت معاها".

كما كشفت ريم سامي عن نصيحة والدتها لها قبل الزواج: "قالتلي لو اتخانقتوا متجيش تحكيلي عشان انا ممكن أشيل منه لكن انتي هتصالحيه عادي، وبتقولي الست شاطرة لازم تبقى شاطرة في كل حاجه في بيتها وشغلها ناجحة مع جوزها وأولادها".

