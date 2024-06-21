نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولاد رزق 3 في الصداره.. تعرف على إيرادات أفلام عيد الاضحي أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال يتربع فيلم ولاد رزق ٣ على عرش شباك التذاكر حيث ينافس اللعب مع العيال، و فاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال، ويشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف".

ايرادات الافلام

*Day* *Thu*، *20/06/2024* *Welad Rezk 3: 19،060،272* *Ellb Maa Eleial: 2،828،854* *Esabt Elmax: 1،778،620*

*Ahl Elkahf: 1،093،710*

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

فيلم أهل الكهف

الفيلم مقتبس عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، وهاجر أحمد.

وكان قد كان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.

فيلم “عصابة المكس”

تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.