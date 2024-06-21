تأجيل عرض فيلم Singham Again لأجاي ديفجان

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميا تأجيل طرح فيلم Singham Again للنجم الهندي اجاي ديفجان على ان يطرح في فترة العطلة الهندية Diwali لعام 2024.

ووفق انديا توداي، الفيلم تحدد موعد طرحه الجديد بعد أن كان مقرر طرحه للعرض خلال يونيو الجاري.

ومؤخرا، ظهر النجم أجاي ديفجان في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلم Singham Again، كان من حوله به مجموعة من المدرعات.

ووفق انديا توداي، الصورة نشرت من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة كشمير برفقة ابطال العمل.

وكان قد طرح البوستر الترويجي الأول للنجم رنفير سينغ من فيلم Singham Again، الذي سيضم في بطولته مجموعة من كبار النجوم في بوليوود.

ونقل موقع انديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته ديبيكا بادوكون، وأكشاي كومار، ويطرح كجزء جديد ضمن سلسلة ناجحة من الاعمال.

مشاركة كارينا كابور

وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع انديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.