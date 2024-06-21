كم بلغت إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم اللعب مع العيال، أن يحقق نجاحات واسعة خلال عرضه في موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وبلغت إيرادات أمس 2 مليون و828 ألفا و854 جنيها، واحتل بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية.



وجاء إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، على مدار 9 أيام عرض بالسينما نحو 17 مليون جنيه.



أحداث فيلم اللعب مع العيال



تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي مليء بالمفاجآت، إذ يذهب مدرس تاريخ إلى منطقة نائية في الصحراء، ويجد نفسه في ورطة كبيرة وعليه أن يتدخل لإنهاء هذه الأزمة.



أبطال فيلم اللعب مع العيال

وضم فيلم اللعب مع العيال مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد إمام، باسم سمرة، وبيومي فؤاد، وأسماء جلال، ويزو، وحجاج عبد العظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.



آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام مسلسل كوبرا، والذي عرض خلال السباق الرمضاني 2024، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.