عمرو يوسف سعيد باعتلاء اولاد رزق ٣ قمة الافلام المصرية الاعلى إيرادا عبر التاريخ

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة لتحقيق فيلمه أولاد رزق ٣ أعلى إجمالي إيرادات حققها فيلم في تاريخ السينما المصرية وفي تسعة أيام فقط حيث وصل الفيلم لرقم ١٣٣ مليون جنيه مصري من عرضه داخل جمهورية مصر العربية فقط.

الفيلم حقق اعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أيضا حيث حقق في يوم واحد ٢٣ مليون و١٢٣ الف جنيه مصري. الفيلم.

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.