في ذكرى وفاة سعاد حسني.. تعرف على عدد زيجاتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الجمعة 21 يونيو ذكرى وفاة سعاد حسني،الذي اشتهرت بأيقونة الجمال وصانعة البهجة، فمن رغم من شهرتها الا أنها تم قتلها في الخارج على يد مجهولين.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن زيجات سعاد حسني

نشأة سعاد حسني

ولدت سعاد حسني في 26 يناير عام 1943، في حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

لم تتلق سعاد حسني أي تعليم في المدارس النظامية، واقتصر تحصيلها العلمي على تلقينها بعض أساسيات القراءة والكتابة في المنزل، و هي ممثلة ومغنية مصرية وفنانة استعراضية نالت شهرة واسعة في مصر وكل العالم العربي والدها الخطّاط الشهير محمد حسني البابا الذي كان يعمل في المعهد الملكي للخط العربي، ووالدتها هي جوهرة محمد حسن صَفّور، مصرية من أصول سورية

و تعود أصول سعاد حسني إلى بلاد الشام (تحديدًا سوريا) التي انتقل منها والدها إلى مصر في العام 1912.

و نشأت السندريللا في أسرة فنية فالجد حسني البابا، كان مطربًا في دمشق، كما أن عمها أنور البابا كان فنانًا.

كان لسعاد حسني من والديها شقيقتين فقط، هما كوثر وصباح، سعاد حسني كانت في المرتبة العاشرة بين 16 أخًا وأختًا معظمهم غير أشقاء، وهم مقسمين بين والديها، 6 أخوات من أمها و8 أخوات من أبيها، أشهرهم الفنانة نجاة الصغيرة.



بدايتها الفنية



بدأت سعاد حسني حياتها الفنية وهي طفلة من الإذاعة في برنامج بابا شارو للأطفال، الفضل في اكتشاف مواهبها ودخولها عالم التمثيل يعود للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن الخميسي، أشركها في مسرحية "هاملت" لشكسبير لتقوم بدور اوفيليا، ثم رشحها لتمثل في فيلم للمخرج هنري بركات بعنوان "حسن ونعيمة" أمام محرم فؤاد.

وكونت نجاحات متتالية باعمالها الفنية أبرزها خفيفة الظل، في أفلام، مثل "إشاعة حب"، و"مال ونساء" و"ثلاثة رجال وامرأة"، "صغيرة على الحب" و"جناب السفير" و"الطريق" و"الساحرة الصغيرة" و"الحب الضائع"، "خلي بالك من زوزو" مع حسين فهمي للمخرج حسن الإمام. و"الاختيار" مع المخرج يوسف شاهين، و"أين عقلي" و"أميرة حبي أنا" و"مين يقدر على عزيزة" و"الكرنك" للمخرج علي بدرخان.

أبرز الجوائز التي حصلت عليها :

جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971، جائزة من وزارة الثقافة المصرية عن أفلامها: "الزوجة الثانية" و"غروب وشروق" و"أين عقلي" و"الكرنك" و"شفيقة ومتولي"، جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم عن العديد من أفلامها، جائزة مهرجان الإسكندرية عن فيلم "الراعي والنساء"، جائزة جمعية فن السينما لأفضل ممثلة عن فيلم "الراعي والنساء"، جائزة وزارة الإعلام المصرية عن أفضل ممثلة في مسلسل "هو وهي".

زيجات سعاد حسني

تزوجت سعاد حسني 5 مرات، وجميع زيجاتها كانت من الوسط الفنّي. 4 زيجات كانت علنية وزيجة واحدة سرية.

رحيل سعاد حسني

رحلت سعاد حسني في الـ21 من يونيو في العام 2001، عن عمر 58 عامًا. إثر سقوطها من شرفة المنزل الذي كانت تقطنه في الطابق السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن.