تعرف على إجمالي إيرادات فيلم عصابة الماكس أمس الخميس

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية، وذلك خلال عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

إيرادات فيلم عصابة الماكس



وحقق الفيلم أمس الخميس إيرادات بلغت،1،778،620 واحتل بذلك الرقم المركز الثالث بدور العرض السينمائية.



أحداث فيلم عصابة الماكس



تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول الماكس الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فليم عصابة الماكس

وضم فيلم عصابة الماكس، في بطولته مجموعة من النجوم: أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.