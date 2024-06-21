نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفن كوستنر يؤكد غيابه عن ختام مسلسل Yellowstone في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم كيفن كوستنر أن الأمر انتهى بالنسبة لعودته لمسلسل Yellowstone، بعد الكشف موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس الختامي من المسلسل في نوفمبر المقبل.

ووفق ديد لاين، قال كوستنر في تصريحات جديدة أن اكثر ما اثار احباطه وسبب له خيبة الأمل، هي الطريقة التي تخلى بها عنه صناع المسلسل، حين انتشار شائعات مغادرته للعمل.

وكان قد ظهر النجم كيفن كوستنر متأثرا في لقطات من عرض فيلمه الجديد ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 77.

ووفق ديلي ميل، جاء تأثر كوستنر، لدرجة دفعته للبكاء، بعد وقوف الحاضرين لمدة تصل لـ 10 دقائق غمرتها التصفيق الحاد للفيلم الجديد Horizon: An American Saga.

وكانت قد بدأت الحملة الترويجية، بطرح النجم كيفن كوستنر البوستر الترويجي الأول لفيلمه السينمائي الجديد، الذي سيطرح بعنوان Horizon: An American Saga.

ووفق ديلي ميل، الفيلم تدور احداثه في فترة الغرب الأمريكي اواخر القرن الـ 19، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين من ضمنهم سيينا ميلر.

ويأتي طرح البوستر التشويقي للفيلم الجديد، في وقت يعيش به كوستنر أزمة مع صناع مسلسله الناجح Yellowstone.

أزمة "يلوستون"

و صرح النجم كيفن كوستنر بأنه الآن منفتح على عودة النقاش بينه وبين صناع مسلسل Yellowstone بعد اعلانه الانسحاب عن العمل على الموسم الختامي.

ووفق ديد لاين، يتبقى من المسلسل الناجح، جزء ثاني من الموسم الخامس منه بمشاركة أبطاله الاصليين.

وكان قد دعم الممثل الشاب لوك جريمز نجم مسلسل Yellowstone قرار بطل المسلسل النجم الكبي كيفن كوستنر بالانسحاب من العمل بشكل نهائي.

ووفق ديد لاين، قال جريم ان كوستنر كان على حق فيما يخص انسحابه من المسلسل لمخالفة صانعيه لعديد من الالتزامات فيما يخص كتابة وانتاج الموسم الختامي.

توديع نجم العمل

ووفق أحدث المعلومات بشأن مسلسل Yellowstone، قد يكون دور النجم كيفن كوستنر في المسلسل الناجح انتهى مع اقتراب طرح الجزء الختامي من المسلسل.

ووفق ديلي ميل، المسلسل من المرتقب طرح جزء ثاني من موسمه الخامس الختامي قريبا، مع شبه تأكد غياب كوستنر بسبب خلاف مع مخرج وصانع المسلسل.

كشف احد نجوم مسلسل Yellowstone عن احدث مستجدات الموسم الجديد المنتظر من المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، قال ايان بوهين نجم الموسم الرابع من المسلسل، أن الموسم الخامس الختامي ينطلق تصوير مشاهده مطلع الصيف المقبل هذا العام.