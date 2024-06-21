فن ومشاهير

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

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القاهرة - محمد ابراهيم -    يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نادي سينما أوبرا دمنهور وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ يونيه، في تمام الثامنة مساء. 

 

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 ومن المقرر عرض كلا من الفيلم الروائي القصير رزق إخراج شريف جابر، والفيلم  التسجيلي" مشروع تخرج عن القاهرة "  إخراج محمود الخواجة، والفيلم الروائي القصير فوتوجينيك  إخراج شريف جابر. 

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهو

 

 

 

 

 

 يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقام شهريًا تحت إشراف فني للناقد السينمائي احمد نبوي،والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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