لهذا السبب.. روجينا تتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت النجمة "روجينا" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة جمهورها لمجموعة من الصور على حسابها في إنستجرام أظهرت فيها إصابتها بحروق شديدة من الشمس أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"الحمدلله دا العيد.. اتحرقت في الشمس، بقضي العيد مع الدكتور على التليفون".

وأضافت:"مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

تفاعل متابعو روجينا بكثافة مع هذه الصور، حيث حظيت بآلاف الإعجابات والتعليقات التي يعبرون فيها عن قلقهم على صحة النجمة وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.



ويُعتقد أن هذه الحادثة ستلفت انتباه جمهور روجينا إلى أهمية الوقاية من أضرار أشعة الشمس الضارة، خاصةً خلال فصل الصيف.



كما قد تدفع النجمة لمشاركة نصائح وإرشادات للجمهور حول كيفية الحماية الصحيحة من حروق الشمس أثناء قضاء العطلات.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة روجينا مسلسل "سر إلهي"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل سر إلهي



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.