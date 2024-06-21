بسبب أسماء جلال.. مايكل جاكسون يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



أصبح اسم الفنانة أسماء جلال موضوع ساخن على محركات البحث بسبب موجة من التنمر والتشبيه السيئ الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتشرت العديد من المقارنات والتعليقات السلبية التي تشبه ملامح وشكل جلال بالمغني الشهير مايكل جاكسون، مما أثار موجة من الغضب والاستياء من قبل جماهيرها ومحبيها.

وفي ذات السياق، ردت الفنانة أسماء جلال على تشبيه الجمهور لها بمايكل جاكسون من خلال خاصية أستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت: "لا أعرف من عمل هذا، ولكني أحبه".

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

والجدير بالذكر آخر أعمال فيلم ولاد رزق 3 تدور أحداث الفيلم حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

أبطال فيلم أولاد رزق3

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.