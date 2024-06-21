توم هاردي قد يعود لبطولة Mad Max بعد فشل كريس هيمسورث

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فشل الجزء الأخير الذي طرح من بطولة كريس هيمسروث، تدرس الشركة المنتجة لسلسلة افلام Mad Max، طرح جزء جديد يعود به توم هاردي لدور البطولة.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد الذي طرح من بطولة هيمسورث، حقق فشل كبير على مستوى شباك التذاكر، وفي الوقت الحالي، يستمر كريس هيمسورث وآنيا تايلور بالحملة الترويجية لفيمهمها الجديد Furiosa: A Mad Max Saga.

ووفق ديلي ميل، بعد الاحتفال به في كان، حضر الثنائي العرض الخاص الجديد للفيلم، في العاصمة الانجليزية لندن بحضور اعلامي وجماهيري كبير.

تألق بمهرجان كان

وضمن فعاليات ثاني ايام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام، ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

هجوم على مخرجين كبار

يأتي ذلك، بعد ان قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال ان هذه الانتقادات غير واقعية، وإنه ا دون شك سببت له الضيق، وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص ادائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور اداء هيمسورث لثور في عدد من اجزاء الفيلم وافلام افنجرز، بالهاتريك الرائع، وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل أخر اجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله إنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع إلى ظهر ضمن الاحداث.