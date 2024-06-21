سوني تحصل على حقوق انتاج نسخة جديدة من فيلم Blue Moon

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت شركة سوني على حقوق انتاج نسخة حديثة من فيلم Blue Moon الكلاسيكي، تضم مجموعة مميزة من نجوم هوليوود، ووفق ديد لاين، النسخة الجديدة من الفيلم ستضم في بطولتها ايثان هوك ومارجريت كويلي وبولي كنافال واندرو سكوت.

وتستعد شركة سوني لاعادة طرح فيلمها السينمائي الكلاسيكي الناجح Here بعد عقود من طرحه، من اخراج روبرت زيمكيس.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيتم طرحه للعرض في عديد من صالات العرض والمنصات الالكترونية، وفي حوار سابق اجراه النجم توم هانكس، تحدث عن أكثر الامنيات التي يتمنى أن يحققها لنفسه في الوقت الحالي بعد سنوات نجاحه الكبيرة في مجال صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، تحدث هانكس عن اكثر ما يتمناه الآن هو القيام برحلة للفضاء الخارجي، معلنا أنه مستعد للقيام بذلك في مقابل أي شيء حتى وإن اضطر للقيام بأعمال تنظيف، يأتي ذلك بعد أن تلقى هانكس دعوة من الملياردير جيف بيزوس للقيام برحلة للفضاء الخارجي في واحدة من رحلات شركة أمازون Blue Origin.

حديث عن الماضي

وكان قد أجرى النجم توم هانكس حوارا جديد مع صحيفة نيويوركر، تحدث خلاله عن بعض الاسرار الخاصة بمسيرته المهنية الحافلة.

هذا الحوار نقل جانب منه موقع "ديد لاين"، واعترف خلاله هانكس، أنه لم يكن معجبا ببعض من الاعمال السينمائي التي قدمها من بطولته.

وقال هانكس في الحوار صراحة، "كنت في بعض الأفلام التي كرهت مشاركتي بها"، وأضاف "من الممكن للمشاهدين الاستدلال على ذلك مع بعض التركيز في الأمر".

مشاريع جديدة

وكان قد احتفل النجم الكبير توم هانكس برفقة أسرته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد a man called otto في مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي شهد تعاون بين هانكس وزوجته ريتا ويلسون في الإنتاج.