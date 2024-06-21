نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ولاد رزق" يحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم "ولاد رزق" في تحقيق إيرادات قياسية على مستوى السينما المصرية، حيث حصل الفيلم على إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى.

هذا الإنجاز الكبير يُعد الأعلى على الإطلاق لفيلم مصري، متفوقًا على الأرقام القياسية السابقة.

ويأتي هذا النجاح ليؤكد مكانة الفيلم كواحد من أهم الأعمال السينمائية المصرية في العقد الأخير.



إيرادات فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

حيث بلغت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 أمس الخميس نحو 19،060،272 جنيها.

أبطال ولاد رزق الجزء الثالث

رزق 3"- القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3



تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

