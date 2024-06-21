تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف أمس الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي، نجاح ملحوظ بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم أهل الكهف

وجاءت إيرادات فيلم أهل الكهف، أمس نحو، 1،093،710 ليكون بذلك في المركز الرابع والأخير بشباك تذاكر دور العرض.



أحداث فيلم أهل الكهف



تدور أحداث الفيلم، في الفترة من عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر، يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف



ضم فيلم أهل الكهف، في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومحمود حميدة وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.



والعمل مقتبس من رواية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ومعالجة درامية أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة