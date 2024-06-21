القاهرة - محمد ابراهيم - تحذير من مخاطر التعرض للشمس دون وقاية.. الفنانة روجينا تروي تجربتها

تعرضت الفنانة المصرية روجينا لحروق شديدة في وجهها وتورم ملحوظ، خلال قضائها إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي.

و شاركت روجينا جمهورها على إنستجرام صورًا توضح حالتها، محذرة من مخاطر التعرض لأشعة الشمس القوية دون وقاية كافية.

تفاصيل الواقعة

استمتعت روجينا بأشعة الشمس خلال إجازتها، لكنها اختارت وقتًا غير مناسب (لم تحدد الوقت) مما أدى إلى حروق وتورم شديدين في وجهها.

أوضحت روجينا أن شدة حرارة الشمس دفعتها للتوقف بعد ساعة واحدة فقط، لكن الأضرار كانت قد وقعت بالفعل.



روجينا تحذر جمهورها

شعرت روجينا بألم شديد وتورم كبير، فاستعانت بطبيب مختص أكد لها أن السبب هو التعرض المباشر للأشعة الضارة القوية ونصحها الطبيب باستخدام الكريمات والمرطبات وأدوية الحروق لتجنب أي مضاعفات وحرصت روجينا على مشاركة تجربتها مع جمهورها، محذرة إياهم من مخاطر التعرض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف حيث تكون أكثر ضررًا.



مشاركة روجينا في رمضان

يُذكر أن روجينا قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سر إلهي".

لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا، وحقق نسب مشاهدة عالية.



نصائح لتجنب التعرض لأشعة الشمس

تُعدّ حادثة روجينا تذكيرًا هامًا بضرورة اتباع إجراءات الوقاية عند التعرض لأشعة الشمس،

وتشمل هذه الإجراءات: