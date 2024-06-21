نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحبك يا بطلي الخارق”.. أبنة تامر حسني توجه رسالة لوالدها بعد نجاح حفله الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، عن مدى سعادتها وفخرها بوالدها بعدما أبهر جمهوره في حفله الأخير، بطريقة جديدة ومميزة كعادته عن طريق التحليق في الهواء والطيران بواسطة تقنيات تكنولوجية.

ونشرت تاليا تامر حسني فيديو لوالدها، لحظة طيرانه في الهواء فوق جمهوره عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة: “اعتاد والدي أن يقول لي دائمًا.. من الجيد أن تكوني ناجحة، ولكن من الأفضل أن تثبتي أنكِ مميزة بين الأشخاص الناجحين، لم أفهم ذلك عندما كنت صغيرة، لكن عندما رأيت هذا الفيديو.. أدركت ما كنت أفتقده طوال الوقت.. أدعو الآن لنفسي ولإخوتي بأن نصبح مثلك في يوم من الأيام، أحبك يا بطلي الخارق”.

حفلات تامر حسني القادمة

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.