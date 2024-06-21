نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش مختلفة عن المواسم السابقة".. أحمد عز يعلق على أستخدام الألفاظ الخارجة في "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم أحمد عز، عن رأيه على الجدل المثار حول استخدام الإيحاءات والألفاظ خارجة في فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، والذي يعد أهم الأعمال المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، التي تدخل في المنافسة بجدارة وحقق إيرادات عالية فور عرضه في السينمات.

وقال أحمد عز في تصريحات تليفزيونية:"الألفاظ الخارجة في فيلم ولاد رزق 3 مش شايف أنها مختلفة كتير عن المواسم اللي فاتت ولا اللي بتتقال في الشوارع ولا مختلفة عن سياق الفيلم اللي بيدور في إطار كوميدي".

وتابع عز: “أنا مش مع تسميتها ألفاظ خارجة هي ممكن يكون فيها إيحاءات ولكن مش ألفاظ خارجة، احنا دايمًا بنراعي بنقدم الفيلم ده لمين وده مش أول جزء لولاد رزق.. وفي الأخر في رقابة لحد سن 16 سنة ولو كان في حاجة مكنتش نزلت من الأول”.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.