تامر عبدالمنعم عن نوستالجيا ٩٠/٨٠: قدمنا في نوستالجيا ٩٠/٨٠ روائع تدعو للفخر ونحن أساس القوة الناعمة

القاهرة - محمد ابراهيم - يتوالى نجاح عرض الدراما الإستعراضية الغنائية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" الذي تم عرضه مساء أمس بالقناطر محافظة القليوبية تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

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عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ يتخطى ال ٨٠٠ مشاهد



أقيم عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ وسط حشد هائل من المشاهدين تخطى ٨٠٠ مشاهد حضورا العرض والذين إمتلأت فاعة المسرح بوجودهم ولليلة الرابعة على التوالي يرفع المسرح شعار كامل العدد في القناطر محافظة القليوبية.



حضر عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ محمد عبدالحافظ وقيادات محافظة القليوبية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

أبطال نوستالجيا ٩٠:٨٠



نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

كلمة تامر عبد المنعم



ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عن سعادته البالغة بنجاح العرض وقال: نحن نقدم في عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الماظات نفتخر بها جميعا.



وأضاف "عبدالمنعم" قدمنا روائع تدعو للفخر من مسلسلات ومسرحيات وأفلام حتى الإعلانات والكارتون والأعمال الغنائية الخاصة بهذه الحقبة من الزمن والتي شكلت وجداننا لذلك نحن أساس القوة الناعمة.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي إمتلأ المسرح خلالها عن آخره.



وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة وبعدها إلى عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية.