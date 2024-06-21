'ورنور بروز' تطرح لقطات ترويجية جديدة لأحدث مشاريعها

القاهرة - محمد ابراهيم - استغلت شركة ورنور بروز حدث CineEurope للسينما، بالكشف مجموعة لقطات حصرية، لأحدث مشاريعها السينمائية.

ووفق ديد لاين، كان من ضمن اللقطات الحصرية التي نشرت لقطات من فيلم Joker: Folie A Deux وفيلم Twisters.

وكان قد طرح الاعلان التشويقي الرسمي للنسخة الحديثة المقرر انتاجها من فيلم Twisters الذي يشارك في بطولته مجموعة جديدة مميزة من النجوم.

ونقلت ديلي ميل الاعلان التشويقي الأول للفيلم الذي يعود من بطولة النجمة جلين بوويل، وديزي ايدجار جونز.

بطولة جديدة في Twister

وكان قد صرح الممثل الشاب جلين بوويل عن أنه سيكون هناك جزء ثاني مرتقب من فيلم الاثارة والحركة Twister، الذي يدور حول مجموعة علماء يواجهون اعاصير مدمرة في محاولة لإنقاذ الكوكب منها.

ووفق التصريحات التي نقلها عنه ديد لاين، قال جلين بوويل أن الفيلم القادم من Twister، لن يكون نسخة معاد صناعتها من العمل، كما أنها لن تكون جزء ثاني مكمل للجزء الأول الذي طرح في عام 1996 من بطولة هيلين هانت.

فترة نشاط فني

ويعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث اعماله السينمائي، الذي من بطولة سيدني سويني.

ووفق ديد لاين، يستعد جلين لمشروع فني جديد قريبا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي.

ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في اطار موسيقي راقص.