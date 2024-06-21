نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في 'الليلة دوب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة إيمي سمير غانم ضيفة زوجها الفنان حسن الرداد في برنامجه الجديد "الليلة دوب" وهو برنامج لايت كوميدي والذي يتم عرضه عبر شاشة ام بي سي، ومن المفترض أن جميع جمهور الوطن العربى ينتظر عرض هذه الحلقة، حيث ظهرت إيمي سمير غانم في برومو الحلقة وهى ترقص مع زوجها حسن الرداد في جو من الرومانسية.



تفاصيل برنامج الليلة دوب

برنامج "الليلة دوب" يعد النسخة المصرية من برنامج "That's My Jam" والذي قام بتقديمه المذيع الأمريكي جيمي فالون.



ويقوم الفنان حسن الرداد بإضافة روح للبرنامج في نسخته المصرية حيث يعتمد حسن الرداد على إستضافة مجموعة من نجوم الفن ويجعلهم يتنافسون فيما بينهم في أكثر من تحدي وكل ذلك في إطار من المرح والكوميديا.



مواعيد برنامج الليلة دوب

يأتي برنامج الليلة دوب في يوم الأربعاء من كل إسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءًا على كلًا من قناتي Mbc1 وMbc العراق، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد Vip.



آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم

في سياقٍ آخر قدمت الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل إذاعي بعنوان "رأس رجاء وصالح" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الكوميدية التي تم عرضه في موسم رمضان للعام الماضي 2023، وتدور أحداث المسلسل حول "رجاء" والتي تعمل كـ مذيعة تكشف عن العديد من قضايا الفساد إلا أنها تقع في العديد من المشاكل مع عصابات إجرامية، ومن ثم تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، والعمل من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بيومي فؤاد، منير مكرم، ومن تأليف وإخراج صفي الدين حسن.