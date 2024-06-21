نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يوجه رسالة تهنئة لأبطال فيلم "ولاد رزق 3” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم محمد عادل إمام على توجيه رسالة تهنئة إلى صناع فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في دور العرض السينمائية، خلال أيام عيد الأضحى.





وشارك محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات إكس تويتر سابقًا صورة ترتيب تصدر الأفلام، وجاء فيلم "ولاد رزق ٣ " فى المركز الأول، ثم جاء فيلم "اللعب مع العيال" فى المركز الثانى.

وعلق الفنان محمد إمام على الترتيب "مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير".

وتابع "خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده السينما المصرية والعربية، الصناعة دى هدفها هو اسعادكم، إن شاء الله نتقابل فى افلام اضخم واحلى".





قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.





أحدث أعمال محمد إمام

ومن جهة أخرى يعرض حاليًا لـ محمد إمام فيلم "اللعب مع العيال"، في دور العرض السينمائية.





أبطال فيلم اللعب مع العيال





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.





أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.