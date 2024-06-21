مكمل معاك.. مصطفى بسيط يروج لـ فيلم عصابة الماكس

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان مصطفى بسيط جمهوره ومتابعيه صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي أثناء حضور العرض الخاص لفيلم عصابة الماكس.

ونشر مصطفى بسيط الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: لو العيد خلص عصابة الماكس لسه معاك طول الصيف هتلاقونا في جميع سينمات.. الحق ادخل الفيلم مع صحابك العصابة.

فيلم عصابة الماكس

ينافس حاليًا فيلم عصابة الماكس في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى عام 2024، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي، حيث حقق إيرادات بلغت أمس الخميس مليون و778 ألف و620 جنيهًا، في أول يوم له بالسينمات المختلفة.



تفاصيل فيلم عصابة الماكس



وفيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.



‎فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



شخصيات أبطال فيلم عصابة الماكس



وكان أبطال فيلم عصابة الماكس، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، تحدث كل منهم عن تفاصيل دوره بطريقة مضحكة، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.



علق أحمد فهمي على الفنان الذي من الممكن أن يقدم دور البطل، قائلًا: “صلاح عبد الله ينفع يعمل دور المكسيكي.. متخيلين وهو بيقول يا لوزة”.



بينما كشفت روبي عن تفاصيل شخصيتها، قائلة: “هو دور مختلف عن كل أدواري.. بعمل حبيبة البطل”.



أما النجمة لبلبة قالت: “كان في انضباط كبير في الفيلم محصلش”، وقام حاتم صلاح بطريقة طريفة “سر حبي في شنبي.. بحبه زي أخويا”.



وعن كواليس العمل علق أوس أوس، علق قائلًا: “أول ما صلاح عبد الله يفتح بوؤه أنا وحاتم صلاح بنموت من الضحك”.

