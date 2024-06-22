سيد رجب يُشارك في موسم الرياض بمسرحية "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - في ضوء فعاليات موسم الرياض يخوض أكثر من نجم ونجمة الموسم بعدة مسرحيات مُميزة ومن أبرزهم الفنان سيد رجب الذي أعلن عن مشاركته في موسم الرياض لهذا العام الحالي 2024، وذلك من خلال مسرحية بعنوان "ملك والشاطر".



منشور الفنان سيد رجب عبر "إنستجرام"

وقام الفنان سيد رجب بالإعلان عن مسرحيته الجديدة التي سيُشارك بها في موسم الرياض من خلال حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام" حيث قام بنشر البوستر الرسمي الخاص بالمسرحية وكتب عليها من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام: "موسم الرياض ملك والشاطر".



نبذة عن مسرحية ملك والشاطر

مسرحية ملك والشاطر من المسرحيات التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض من يوم 26 يونيو الجاري وحتى يوم 6 من شهر يوليو المقبل وهى مسرحية تدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق حول الشاطر حسن والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان الكبير أحمد عز الذي يريد الزواج من الأميرة ولكن شقيقتها الملكة "ست الكل" تضع شرطًا لإتمام هذا الزواج ومن ثم يواجه الشاطر حسن صعوبات عدة وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من التشويق.



أبطال وصُناع مسرحية ملك والشاطر



تضم مسرحية ملك والشاطر كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد عز، سيد رجب، يسرا، شيماء سيف، مصطفى غريب، وآخرين من النجوم المتألقين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.



آخر اعمال الفنان سيد رجب

ومن الجدير بالذكر ان آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان سيد رجب هو مسلسل بعنوان "بيت الرفاعي" حيث قدم من خلاله شخصية "عبد الحميد" وتم عرض المسلسل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو تدور قصته حول مشاكل ميراث العائلة ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.