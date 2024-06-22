لقاء سويدان تتعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء برنامجها "لقاء على الهواء"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة لقاء سويدان، لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامج "لقاء على الهوا" المذاع على قناة الشمس، مما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات.

وبناء على طلب الأطباء، تحتاج "لقاء" إلى إجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

أعمال تعرض للقاء سويدان

والجدير بالذكر أن يعرض حاليًا للفنانة لقاء سويدان لأزمة صحية مفاجأة، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للإطمئنان عليها.

لقاء سويدان عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورازان مغربي، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبد الجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي.