" ولاد رزق 3" يواصل تصدره تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - ما زال يتصدر فيلم “ ولاد رزق” الجزء الثالث ترند جوجل وذلك بعدما حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينمات في موسم عيد الأضحى بلغت ١٣٣ مليون جنية.

دعم وحرص النجم محمد عادل إمام على توجيه رسالة تهنئة إلى صناع فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في دور العرض السينمائية، خلال أيام عيد الأضحى

وشارك محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات إكس تويتر سابقًا صورة ترتيب تصدر الأفلام، وجاء فيلم "ولاد رزق ٣ " فى المركز الأول، ثم جاء فيلم "اللعب مع العيال" فى المركز الثانى.

وعلق الفنان محمد إمام على الترتيب "مش اى حد يقدر ينافس ولاد رزق، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير".

وتابع "خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده السينما المصرية والعربية، الصناعة دى هدفها هو اسعادكم، إن شاء الله نتقابل فى افلام اضخم واحلى".

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.